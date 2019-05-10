كاتي برايس لطليقها بعد 10 سنوات: "آسفة إذا آذيتك".. وهكذا رد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، كاتي برايس، لطليقها المغني "بيتر أندريه" بعد عشر سنوات من انفصالهما.

وصدمت كاتي برايس معجبيها، بعد إعلان حبها لأندريه واعتذرت عن إيذائه، قبل يومين فقط من الذكرى العاشرة لطلاقهما، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم عدم توضيح ما حدث بين الزوجين السابقين، قالت برايس إنها آسفة على إيذاء المغني البالغ من العمر 46 عامًا.

وكتبت برايس تغريدة في "تويتر": "لقد مررت بعام صعب في العام الماضي! أثار شخص ما المتاعب معي وبيتر.. نعم قلت أشياء لكنني كنت غاضبة ولم أقصد الأذى! أنا وبيتر نحب بعضنا البعض حقًا، أنا آسفة MrPeterAndre إذا آذيتك".

وقام أندريه لاحقًا بالرد على كاتي وشكرها على اعتذارها، قائلًا: "تعلمين حجم تقديري، شكرًا لك".

Advertisements

وتأتي هذه التغريدة المربكة قبل ذكرى مرور عشر سنوات على انفصال كاتي وبيتر الذي حدث في مايو 2009، بعد زواج مضطرب دام أربع سنوات.

تزوجت كاتي وبيتر في سبتمبر عام 2005 بعد لقائهما في برنامج تلفزيوني في عام 2004، وأنجب الزوجان السابقان، برينسس (11 عامًا) وجونيور (13 عامًا).

وانفصل الثنائي بعد أيام من ظهور صور لكيتي في ليلة في بريستول مع أصدقاء من بينهم المدرب أندرو جولد، في ذلك الوقت، ادعت كاتي أن بيتر كان غيورًا على صداقتها الأفلاطونية مع أندرو.