شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس فى الحقيقة.. سمير غانم ودلال عبد العزيز والدا دنيا فى "بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بدل الحدوتة 3 للنجمة دنيا سمير غانم أول ظهور للنجم سمير غانم، الذي يقوم بدور والدها في المسلسل ويحاول الهروب من السجن أكثر من مرة، كما ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز بدور والدتها بالمسلسل وتحاول تزويجها من ابن زميلتها في السجن.

وتتلخص أحداث الحلقة في محاولة من بيلا " دنيا سمير غانم " وفريقها في التقريب بين هاني " محمد شاهين " ضيف الحلقة وبين لمياء زميلته في العمل، حيث قد مرت خمس سنوات علي حبه لها ولَم يستطع البوح بهذا الحب، فتقوم "بيلا" بمساعدة فريقها بعمل خطة وهى إحضار أستاذة في التنمية البشرية وترتيب الأحداث بحيث تلتقي مع "هانى" في المصعد فتقنعه بأن يبوح بحبه لـ "لمياء" التي يعقد قرانها في نفس الوقت، وتحاول "بيلا"، وفريقها تعطيل عقد القران حتي يأتي هاني ويعترف لـ "لمياء" بحبه وينجح فريق بيلا في مهمته.

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يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جماليعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.