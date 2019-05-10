فن ومشاهير

ليدى جاجا تستبدل 4 فساتين لتستقر على ملابس مثيرة للجدل فى مهرجان Met Gala

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة المثيرة للجدل ليدى جاجا في المهرجان الأمريكى Met Gala للفنون والأزياء الذى أقيم بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في دورته الـ 14،  منذ أن بدأ في عام 1995.

 

واستبدلت  ليدى جاجا 4 فساتين مثيرة ـمام نظر جميع الحاضرين بالمهرجان وليس في غرفة من غرف الملابس، لتستقر على ملابس مثيرة للجدل مكونة من قطعتين فقط ، مما أدى الى غضب وسخرية جميع محبيها من الجمهور حول العالم عند رؤيتها ترتدى مثل هذه النوعية من الملابس، حيث انها ارتدت 4 فساتين اثنان باللون الوردى واثنان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء الحديث " براندون ماكسويل ".

 

يذكر ان المطربة الامريكية ليدى جاجا معروفة بملابسها العارية المثيرة للجدل في الكثير من الاحداث والمناسبات بامريكا وخارجها حتى في حفلاتها الغنائية تريد دائما الظهور بمكياج ذات الوان غريبة لتبدو مثيرة للجدل في كل شيء الملابس ، المكياج ، الأزياء ، تسريحة الشعر . 

 

 

 

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