شاهدوا التعليق الأول لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون على ولادة الطفل الملكي

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 06:00 مساءً - إستطاع الصحافيين رصد التعليق الأول للأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وذلك أثناء حضورهما إفتتاح سباق القوارب في جنوب شرق لندن الثلاثاء الماضي، حيث تحدّثا عن طفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وكشف ويليام أنه يتطلع للقاء ابن أخيه في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف مازحاً:”أنا سعيد للغاية، وأرّحب بأخي في عالم الأبوة، المليء بالسهر وقلة النوم”.
كما شاركت كيت زوجها فرحته قائلة:”إن وقت ميلاد الطفل خاص، حيث يطابق شهر ميلاد أطفالي لويس وشارلوت، إنه وقت رائع من العام لولادة الطفل، حيث تكون نفحات الربيع في الجو”.
وأضاف ويليام:” أتمنى له فقط كل التوفيق، وأن يتمكنوا في الأيام القليلة المقبلة من الاستقرار، والتمتّع بالمولود الجديد”، كما أضافت دوقة كامبريدج على كلام زوجها: “كما قال ويليام، نتطلع إلى مقابلته ومعرفة ما سيكون اسمه، ونتمنى لهم كل الخير، هذه الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرهقة بعض الشيء، لذا نتمنى لهما كل التوفيق”.
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