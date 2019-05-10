شاهدوا التعليق الأول لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون على ولادة الطفل الملكي

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 06:00 مساءً - إستطاع الصحافيين رصد التعليق الأول للأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ وذلك أثناء حضورهما إفتتاح سباق القوارب في جنوب شرق لندن الثلاثاء الماضي، حيث تحدّثا عن طفل ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​.



وكشف ويليام أنه يتطلع للقاء ابن أخيه في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف مازحاً:”أنا سعيد للغاية، وأرّحب بأخي في عالم الأبوة، المليء بالسهر وقلة النوم”.



كما شاركت كيت زوجها فرحته قائلة:”إن وقت ميلاد الطفل خاص، حيث يطابق شهر ميلاد أطفالي لويس وشارلوت، إنه وقت رائع من العام لولادة الطفل، حيث تكون نفحات الربيع في الجو”.



وأضاف ويليام:” أتمنى له فقط كل التوفيق، وأن يتمكنوا في الأيام القليلة المقبلة من الاستقرار، والتمتّع بالمولود الجديد”، كما أضافت دوقة كامبريدج على كلام زوجها: “كما قال ويليام، نتطلع إلى مقابلته ومعرفة ما سيكون اسمه، ونتمنى لهم كل الخير، هذه الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرهقة بعض الشيء، لذا نتمنى لهما كل التوفيق”.