شاهدوا ديما بياعة: أتقبّل أن يكون إبني مثلي جنسيا

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 06:00 مساءً - تصريح مثير للجدل ردت به الممثلة السورية ديما بياعة في أحدث اطلالاتها حيث حلت ضيفة على قناة “الحرة”.
وحين تم سؤالها عما اذا كانت مع او ضد زواج المثليين، قالت ديما: “أنا لست مع ولست ضد، لا علاقة لي بهم وهذه خياراتهم ربما يعاني الشخص من سبب فيزيولوجي والدين تحدث عنهم.. ما يهمني علاقته معي أن تكون جيدة وليست سيئة”.
وللأهل عن هذا الموضوع تقول :”يحضنوه.. أنا عندي ابنين ولأني بقول أنا مع الحرية الشخصية بكرا بيسألوني شو بتعملي إذا ابنك طلع هيك.. وابني اذا طلع هيك بتقبله اذا الله خلقوا هيك أنا مش جلاد عليه وإذا بدي عذبه وضايقه بينفر مني وبيتجه لإتجاه تاني”
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