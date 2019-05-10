شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "البرنسيسة بيسة" يظهر كممثل فى مشهد بالحلقة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج أكرم فريد بمشهد تمثيلى خلال الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، والذى يتولى اخراجه ويعرض بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث ظهر فى مشهد جسد خلاله شخصية والد أحد الأطفال الذين يدرسون فى المدرسة الانترناشونال التى تمتلكتها بوسى وأصبحت بيسة شريكة لها.

وشهدت السنوات الماضية ظهور العديد من المخرجين فى أعمالهم ليقدموا مشهدا أو اثنين خلال الأحداث، منهم بيتر ميمى فى مسلسله "الاب الروحى"، وماندو العدل فى مسلسل "لأعلى سعر"، وسامح عبد العزيز فى مسلسل "رمضان كريم" وتطول القائمة خاصة فى السنوات القليلة الماضية.

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مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.