شكرا لقرائتكم خبر عن الواد سيد الشحات الحلقة 4.. سيد وفخر وريتاج يسرقون الجوهرة ويعودون للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يتم عرضه على قناة dmc، بشكل حصرى، وصول سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيق فخر الشحات إلى جوهرة المهراجا الهندى – أحمد فتحى، بعدما أوهمه سيد وريتاج أنهما ضابط ومندوبة من السفارة الهندية جاءا لحماية الجوهرة من الأشخاص الذين يحاولون سرقتها.

ويفكر سيد وريتاج فى كسب ثقة المهراجا حتى يعطيهما الجوهرة ليظهر فخر" – محمد عبد الرحمن، وكأنه حضر من عائلة باتشان لسرقة الجوهرة من المهراجا، ليقوم سيد بالتعامل معه ويتخلص منه امام أعين المهراجا الذى يقرر حرق جثة فخر اعتقاداً منه انه مات وحسب عاداتهم انه يحرقون جثث الموتى، وتوتر سيد وأيضاً ريتاج التى تتركهم وتصعد للأعلى للحصول على الجوهرة فى حين يحاول سيد تأخير عملية حرق الجثة.

فور إشعال النار فى فخر انكشف أمرهم أمام المهراجا ولكن تأتى عائلة باتشان وتدخل فى معركة مع المهراجا ليستطيع سيد وريتاج وفخر سرقة الجوهرة والهروب، وعند عرضها للبيع رفض الشخص بحجة أن صاحبها أبلغ عن سرقتها فأصبحت مشبوهة، ليذهبوا بها الى المخترع ياسر الطوبجى الذى يدخلهم فى آلة زمن للعودة 7 سنوات الى الوراء ولكنهم يفاجأون أنهم ذهبوا الى الفراعنة.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" يعرض الساعة 6.30 مساء علىDMC، يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.