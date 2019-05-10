شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة الرابعة.. أحمد العوضى ومحمود حافظ ينقذان سليم الأنصارى من القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "كلبش3، الذى يعرض حصريا على شاشة قناة ON أحداثا جديدة، حيث بدأت الحلقة بانفجار وإطلاق رصاص أمام شركة الحراسة التى يمتلكها سليم الأنصارى بمعاونة رجل الأعمال أكرم صفوان - هشام سليم، ورغم استقالة الأنصارى من الداخلية، إلا أنه طارد المسلحين الذين قاموا بتفجير الكمين القائم أمام الشركة وقام بتصفية بعضا منهم، إلا أن هناك شخصين كاداا يطلقون الرصاص على سليم الأنصارى، إلا أنه استطاع "بروسلى" - أحمد العوضى وصدام - محمود حافظ، اللذان تقدما للعمل فى الشركة وقت الحادث، أن ينقذا سليم وأطلقوا الرصاص على المسلحين .

ومع تصاعد الأحداث، قبل سليم الأنصارى تعيين بروسلى وصدام وسميح - محمد على رزق، وريم - يسرا اللوزى ، فى شركة الحراسة وبدأوا العمل بالفعل داخل مقر الشركة، التى اسمها "الديب العجوز".

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.