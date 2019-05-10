شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصطفى شعبان بالسكر وتدهور الحالة الصحية لحسن حسنى فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مثيرة ومشاهد متتابعة تبدأ بها الحلقة الرابعة من مسلسل " أبو جبل" للنجم مصطفي شعبان، فيكشف الطبيب عليه بعد الإغماء الذي تعرض له فيكتشف إصابته بمرض السكر في وجود أشقائه وابن عمهما شعبان .

وفي وجود الطبيب يحضر رئيس المباحث ويؤكد لحسن أبو جبل وأشقائه ان الحريق لم يلتهم الأموال، ويجلس رئيس المباحث مع مصطفى شعبان ويسأله عن علاقته بأخوته لكنه لا يتهم أحدا فيهم .

سعد أبوجبل ورزق أبو جبل شقيقا مصطفى شعبان يستمران في الحقد والغل لأخيهما ويتوجهان إلى والدهما في المستشفى ويخبره سعد بوفاة شقيقهما الأصغر، الأمر الذي يؤدي لانفعاله وسوء حالته وفي نفس الوقت يحقق رئيس المباحث مع اشقاء حسن ابو جبل ليعلم توقيت تواجدهما اثناء الحريق .

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يرد حسن ابوجبل زوجته " عائشة بن أحمد " بعد استشارته لشيخ فقد أكد له أن الطلاق في لحظة غضب لا يحسب وعليه فقط صيام ثلاثة ايام او اطعام 10 مساكين.