سبب طلاق "سعد" وسمية الخشاب.. و"تهديد شمس بالقتل".. وندم غادة عبدالرازق.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، ومع انطلاق السباق الرمضاني، تظهر البرامج التي تركز على مشاكل مختلفة في حياة الفنانين، وتطلب منهم الرد على ما أثير عنهم مؤخرًا. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "أمير كرارة يكشف سبب (زعله) من محمد رمضان، محمد صبحي يتحدث عن لقائه بأم كلثوم وسبب غنائها له، غادة عبدالرازق تبدي ندمها على فيديو الإنستجرام، وأحمد آدم يهاجم محمد نجم، وأصالة تؤكد استحالة الصلح بينها وبين أنغام،.. "، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أمير كرارة

استضافت المذيعة عايشة عثمان، الفنان أمير كرارة، ضمن برنامجها "عايشة شو"، المعروض على قناة النهار، وسألته عن سبب إطلاق لقب نجم على الفنان محمد رمضان، عندما استضافه في برنامجه "سهرانين"، وأجاب "محمد رمضان نجم فعلًا"، لافتًا إلى أنه شعر بالضيق من رد رمضان، إذا قال عنه "الموهوب أمير كرارة".

وتابع أمير "أنا صريح فوق ما تتخيلي، الحمد لله متصالح جدًا مع نفسي معنديش حاجة أخاف منها ولا حد أخاف منه أبدًا في حياتي غير ربنا"، مضيفًا "ميفرقش معايا الألقاب بس العشم بيفرق معايا، رمضان جاي ضيف عندي وأنا رحبت بيه بطريقة تليق بيه مع إني مشفتهوش في حياتي غير مرة، يمكن يكون هو خانه التعبير لما قال الموهوب، لأن قبل الحلقة على طول قال استنوني مع النجم أمير كرارة على صفحته، والفنان ماجد المصري قال انتظروني مع باشا مصر، وماجد اخويا وحبيب قلبي الكبير، وأحمد السقا كتب وحسن الرداد كل واحد له طريقته".

وكشف عن عدم إعجابه بكليب الفنانة بشرى "كوبرا"، بينما نال كليب "نمبر وان" لمحمد رمضان إعجابه، خاصة وأن ابنته تردد الأغنية طوال الوقت، موضحًا "محبتش كليب بشرى وحبيت كليب نمبر وان، ليل نهار بنتي ماشية تغنيها، أغنية لطيفة متصورة حلو جدًا متهيألي حسام الحسيني اللي عملهاله".

غادة عبدالرازق

أبدت الفنانة غادة عبدالرازق ندمها على الفيديو الذي صورته منذ فترة ونشرته على "إنستجرام"، وتسبب في أزمة لها، مؤكدة أن لو عاد بها الزمن ستمحو هذا الخطأ من حياتها.

وأضافت غادة في حوارها مع المذيعة عايشة عثمان، ضمن برنامج "عايشة شو"، المعروض على عدة قنوات، منها "القاهرة والناس": "بالطبع ندمت، ولكني صوّرت الفيديو بحسن نية واعتذرت لأنه يجب احترام الجمهور وعدم مخاطبته من على السرير، وليس من السليم التمسك بالخطأ، وقللت من استخدام السوشال ميديا بعد ذلك لأنها أصبحت سلاح ذو حدين".

أصالة

في إحدى حلقات "عايشة شو"، حلت المطربة أصالة ضيفة على عايشة عثمان، وتحدثت عن علاقتها بالمطربة أنغام.

وقالت أصالة "مبعرفش اد ايه كان لازم تستحق من المشاعر والصداقة والإخلاص اللي عندي تجاهها، انا كنت كتير مندفعة في الصداقة معاها، وزعلت كتير من اللي صار ومكنتش أعرف إطلاقًا"- قاصدة زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رغم ارتباطه بابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة.

وتابعت "عملتلها بلوك مبحبش أعاتب ولا حد يقولي ليه كنا كتير حبايب، كنا نقول اننا اخوات وحسيت بالغدر، ومستحيل ترجع العلاقة زي الأول، اللي صار ما فيه اعتذار لان صار تصرف علني وأنا عندي أشياء تابوهات ما بتنكسر، مثل خراب البيوت فيه أشخاص شاطرين بخراب البيوت أنا ما بحب هذا التصرف يكون من أي شخص إطلاقا عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

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أحمد سعد

تحدث الفنان أحمد سعد في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، عن أسباب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.

وقال "طالع عشان أوضح وجهة نظري وحقي أرد على ما قيل عني"، مضيفًا "الكبر شيء فظيع أول معصية حصلت في الحياة، انك تتكبر وتقول إنها سابتني وده مش حقيقي انا اللي سبتها وطلقتها غيابي، ومحصلش انها رفعت عليا قضية طلاق أو خلع، هي بتقول انها رفعت قضية من ست شهور، طب ازاي واحنا قبل الطلاق بشهر واحد كنا مع بعض في العراق".

شمس

قالت المطربة شمس الكويتية في برنامج "عايشة شو"، إنها تلقت تهديد بالقتل من الفنان فضل شاكر، وتابعت "أنا بعشقه كفنان فضل غير، لكن لما يطلع ويكفر ويسب حزنت لأن ما كتير عندنا الأصوات دي والأداء ده، انجرحت وصدمة جاتني، قدمت بلاغ في النيابة وسجلت المكالمة"، لافتة إلى أنه لم يعتذر لكنها تعتبر عودته للغناء من جديد بمثابة اعتذار.

أحمد آدم

هاجم الفنان أحمد آدم، في برنامج "شيخ الحارة"، الفنان محمد نجم، بعد اتهام الأخير له بتقليده، وقال "الناس هي اللي تقول اذا كنت بقلده ولا لأ، يمكن انا كنت بقلده في الحياة يعني بجيب صوته وكنت بعمل ده قدامه، وواضح ان الموضوع ده كان بيضايقه من غير ما يقولي لكن في التمثيل مقلدتهوش واشتغلت معاه مقاليش ليه اني بقلده".

وتابع "هو راجل كبير وواخد مني موقف لاني تركتله مسرحية من غير ما يعرف انا سبتها ليه، وهو بيغلط فيا من 20 سنة وانا مغلطتش فيه، لكن عندي القدرة اكره الناس في محمد نجم بمواقف أحلف على المصحف إني شفتها قدامي، لكن أنا أكبر من كده وأرفض أعمل كده، ومقدرش اقول مشيت ليه لان فيها إهانة ليه".

محمد صبحي

استضاف برنامج "سيرة الحبايب" المعروض على قناة TEN، الفنان الكبير محمد صبحي، وحكى عن موقف جمعه بـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.

وقال صبحي "اشتغلت في حفلات أم كلثوم عامل تذاكر، وحجزت لنفسي تذكرة بخمسة جنيه في أول صف، كنت في 2 ثانوي، وكانوا عايزين التذكرة بتاعتي علشان حد جاي من سفر والست هي اللي عايزاها، رفضت التنازل عن تذكرتي، فطلبت الست أن تراني وذهبت لها في غرفتها".

وتابع "دخلت لقيتها قاعدة قدام المرايا قالتلي تعالى يا أستاذ، قالتله (ايه ده ده عيل)، مكنتش مصدق، وفي البداية رفضت أن أعطيها التذكرة وقلت لها أنا زبون وده حقي إني أقعد وأسمعك، وفي النهاية وفرت لي كرسي في الكواليس، وقالتلي هغنيلك وفعلًا مع كل قفلة تنظر إلى الكواليس، وهي حفلة مُسجلة فعلًا، وأعطتني هدية ظرف كان يحتوي على 50 جنيهًا وده يأكد انها لم تكن بخيلة كما كانوا يقولون عنها".