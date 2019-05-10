بالصور| فيصل ندا يخضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن تواجد الكاتب الكبير فيصل ندا في أحد المستشفيات، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ونشر الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا لفيصل من داخل المستشفى، معلقًا "الكاتب الكبير فيصل ندا أبو الدراما التليفزيونية في الوطن العربي، وأول من كتب مسلسلا تليفزيونيا (هارب من الأيام)، يرقد بمستشفى الانجلو بعد إجراء جراحة تثبيت القدم.. شفاه الله وأعاده إلى بيته سالمًا"، وطلب من متابعيه الدعاء له.

فيصل ندا أحد أهم وأشهر كتاب الدراما في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: "وتمضي الأيام"، "يارب ولد"، "القاضي والجلاد"، "الجبلاوي"، "قضية سميحة بدران"، ومن بين أعماله للتليفزيون: "هارب من الأيام"، "الساقية"، "ابن الليل"، و"الإنسان والمجهول".