صورة| سامو زين يتذكر زيارته للكعبة المشرفة ويتمنى تكرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان سامو زين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، التقطها في الوقت الذي كان فيه يؤدي مناسك العمرة، ويظهر فيها وهو يقف بالقرب من الكعبة المشرفة.

وعلق سامو علي الصورة قائلًا: "اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يارب العالمين، اللهم اكتب لنا سجدة على أرض مكة، اكتبها لي ولمن اشتاق لها، اللهم آمين".

يُذكر أن الفنان سامو زين يشارك في أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء مشهور، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

