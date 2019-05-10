شاهد: الفنانة مريم الغامدي تتحدث عن طفولتها في إرتريا وقصتها مع حفظ القران الكريم

قالت الفنانة السعودية مريم الغامدي أنها ولدت عام 1949 في العاصمة الإرترية أسمرة وعاشت 7 سنين من طفولتها هناك بعد انتقال والدها للعمل في التجارة بأرتريا. وروت الفنانة في لقاء على قناة الإخبارية قصتها مع حفظ القرآن الكريم ، وأنها كانت تجلس أمام باب منزلهم بأسمرا وشاهدت الأطفال يسيرون تجاه المسجد فلحقت بهم، وعندما رآها جارهم اليهودي ساعدها في عبور الطريق إلى المسجد، مضيفة أن الشيخ تفاجأ بوجودها بين الأولاد، وعندما علم والدها رفض ذهابها إلى المسجد مع الأولاد.

وأضافت أنها كانت تذهب وتجلس عند عتبة المسجد وتستمع إلى درس التحفيظ، مشيرة أنها التحقت لاحقا بالحلقة وحفظت القرآن الكريم، وأقام والدها إحتفالا كبيرا بالمنطقة عند ختمها للقرآن.