بالفيديو.. زحام جماهيري شديد خلال تصوير مسلسل "زلزال"

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بالتفاف الجماهير حول موقع تصوير مسلسل زلزال، حيث تدافع عدد كبير منهم من أجل التقاط صورًا معه.

نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه تدافع عدد كبير من الشباب والأطفال، أثناء تصوير

المسلسل، وعلق علي الفيديو قائلًا:"ربنا يديم المحبة.. أثناء تصوير مسلسل زلزال.. منتظر رأيكم في الحلقة الخامسة ؟! 8 مساءً على أم بي سي1 و ٩:٣٠ على دي إم سي بتوقيتالقاهرة".

يذكر أن مسلسل "زلزال"، يُعرض حاليًا علي قنوات MBC، ضمن موسم دراما رمضان، ويقوم ببطولته كل من: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، هاني إبراهيم، خالد عمارة، آية هلال، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.