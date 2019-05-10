فيديو.. رانيا منصور تروج لمسلسلها الكويتي "دفعة القاهرة"

روجت الفنانة رانيا منصور لمسلسلها الكويتي"دفعة القاهرة"، الذي يٌعرض علي شاشة mbc، يوميًا ضمن موسم دراما رمضان، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت رانيا بعض المشاهد من المسلسل ظهرت فيها أمام

الفنان السعودي مهند الحمدي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضنله خلال رحلتهن.

يذكر أن مسلسل "دفعة القاهرة"، بطولة بشار الشطي، فاطمة الصفي، مرام البلوشي، رانيا منصور، حمد أشكناني، نور الغندور، مهند الحمدي، لولوة الملا، تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.