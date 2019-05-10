" س" تعلن عن مهرجان كينيا المسرحي

أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع عن فتح باب المشاركة للفرق المسرحية المصرية فى مهرجان كينيا الدولى للمسرح برئاسة المخرج كيفين كيمانى والذى يقام خلال الفترة من 1 : 10 نوفمبر المقبل .
قال هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع، إن الإعلان يأتى فى إطار البرتوكول الموقع بين المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذى تنظمهمؤسسة س ومهرجان كينيا الدولى للمسرح والذى تم توقيعه خلال الشهر الماضى والذى بمقتضاه تقوم مؤسسة س باختيار العروض المناسبة للمشاركة فى المهرجان.
وأضاف "الهوارى" أن أهم شروط المهرجان هى ويقبل المهرجان العروض في الإنتاج المسرحي العادي، الموسيقى/ أوبرا، مسرح الرقص، مسرح الأطفال، عروض عرائس، سيرك بحيث لا
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