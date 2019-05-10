" س" تعلن عن مهرجان كينيا المسرحي

أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع عن فتح باب المشاركة للفرق المسرحية المصرية فى مهرجان كينيا الدولى للمسرح برئاسة المخرج كيفين كيمانى والذى يقام خلال الفترة من 1 : 10 نوفمبر المقبل .

قال هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع، إن الإعلان يأتى فى إطار البرتوكول الموقع بين المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذى تنظمه

مؤسسة س ومهرجان كينيا الدولى للمسرح والذى تم توقيعه خلال الشهر الماضى والذى بمقتضاه تقوم مؤسسة س باختيار العروض المناسبة للمشاركة فى المهرجان.

وأضاف "الهوارى" أن أهم شروط المهرجان هى ويقبل المهرجان العروض في الإنتاج المسرحي العادي، الموسيقى/ أوبرا، مسرح الرقص، مسرح الأطفال، عروض عرائس، سيرك بحيث لا

يقل مدة العرض عن 45 دقيقة ويجب ألا تتجاوز 130 دقيقة بالإضافة إلى مدة المهرجان 10 أيام، يوفر المهرجان الإقامة والإعاشة لمدة 7 ليالي بحد أقصى وكذلك النقل الداخلي داخل كينيا وتتحمل الفرق المشاركة تكاليف السفر إلى كينيا على أن يستقبل المهرجان الفرق في مطار نيروبي بكينيا كما يجب ألا يتجاوز عدد أعضاء الفرقة عن عشرة أفراد وآخر موعد للتسجيل هو 15 يوليو 2019 على أن يتم إرسال لينك وملف العرض على إيميل المؤسسة.