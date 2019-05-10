تامر حبيب يكشف لـ "الوفد" عن نجم الأسبوع الاول في دراما رمضان

قال السيناريست تامر حبيب، أن الفنانة دينا الشربيني تعتبر مفاجأة قوية له هذا العام ويعتبرها من أفضل الفنانين النساء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لافتًا إلى أن مسلسل "زي الشمس" من أفضل الأعمال الدرامية من وجهة نظره حتى

الآن، قائلًا :"مسلسل دينا الشربيني هو اللي عاجبني".

وأكد "حبيب" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن الفنان محمد ممدوح نجم الأسبوع الأول في رمضان بأعماله "قابيل" و"ولد الغلابة"، وأضاف أن

السوشيال ميديا هاجمت ممدوح بشكل مبالغ فيه فهو بالفعل لديه أزمة في مخارج الألفاظ ولكنه يعمل على حل هذه المشكلة بالمتابعة مع بعض الأطباء.

وتابع :"على الرغم من ذلك إلا أن مخارج ألفاظه ليست واضحة بالحد الذي يتحدث عنه نشطاء السوشيال الميديا فإن الكلام واضح ومفهوم أيضًا وبشكل شخصي مستمتع جدًا بتمثيله".