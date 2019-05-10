الاثنين.. سهرة رمضانية يحييها علي الهلباوي بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المطرب علي الهلباوي، لإحياء سهرة رمضانية يشدو فيها بأجمل أغانيه، علي خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 مايو، و 15 من رمضان

في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.ومن المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه التي يحبهاجمهوره وتشعلهم حماسًا، منها "قل للمليحة، دوم، مرسال لحبيبتي، عارف.

يذكر أن الفنان على الهلباوي منشد تميز بتقديم الأغاني الدينية والابتهالات مع موسيقى معاصرة، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، حيث إن والده المغني والشاعر الشيخ محمد الهلباوي.