طارق الشناوي عن حجب عرض المسلسلات على الإنترنت: الخاسر الوحيد هو العمل

قال الناقد طارق الشناوي، أنه لا يوجد إيجابيات، من وجهة نظره، حول حجب عرض المسلسلات على "الإنترنت" هذا العام في شهر رمضان، لافتًا إلى أن الجمهور كان يجيء لمشاهدة الأعمال على السوشيال ميديا فيالبدايات عقب زيادة مساحة الإعلانات في التلفاز.
وأكد "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن نسبة مشاهدة الأعمال سوف تشهد انخفاضًا كثيرًا عن الماضي، وأضاف أن
وتابع: "أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري حاليًا، ليس لديه إمكانية لدفع اشتراكات مادية حتى يتمكن من رؤية مسلسل درامي يحبه على السوشيال ميديا، ولذلك فالخاسر الوحيد هو العمل".
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