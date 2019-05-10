موعد عرض مسلسل "زي الشمس" في رمضان

تعرض قناة MBC مصر، خلال شهر رمضان، مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية، من ضمنها مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني التي أثارت إعجاب جمهورها بأدائها في الحلقات القليلة التي عُرضت في الأيام الماضية.

نقدم لكم موعد عرض حلقات مسلسل "زي الشمس"، بعد الإقبال الشديد من

المتابعين على معرفة مواعيد إذاعة المسلسلات، خصوصًا بعد منع عرضها على موقع "يوتيوب".من المقرر أن يُعرض المسلسل يوميًا على شاشة MBC مصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير،حيث يتعرض شقيق المحامية التي تؤدي دورها دينا الشربيني إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام إلى تورط العديد من المقربين له.يذكر أن مسلسل "زي الشمس"، بطولة كل من: دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، جمال سليمان، تأليف سمر عبدالناصر، إخراج سامح عبدالعزيز.