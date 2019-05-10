موعد عرض مسلسل "زي الشمس" في رمضان

تعرض قناة MBC مصر، خلال شهر رمضان، مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية، من ضمنها مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني التي أثارت إعجاب جمهورها بأدائها في الحلقات القليلة التي عُرضت في الأيام الماضية.
نقدم لكم موعد عرض حلقات مسلسل "زي الشمس"، بعد الإقبال الشديد من
من المقرر أن يُعرض المسلسل يوميًا على شاشة MBC مصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير،
يذكر أن مسلسل "زي الشمس"، بطولة كل من: دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، جمال سليمان، تأليف سمر عبدالناصر، إخراج سامح عبدالعزيز.
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