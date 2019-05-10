الأحد.. عرض الفيلم المصري "لا أحد هناك" بمركز درب الثقافي

يستعد مركز درب 1718 الثقافي لعرض الفيلم المصري "لا أحد هناك"، كما يتبع العرض مناقشة للفيلم يديرها المخرج أحمد مجدي، وذلك يوم الأحد 12 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
يشار إلى أن فيلم "لا أحد هناك" تمعرضه، للمرة الأولى، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدوته الأربعين، وتدور أحداثه في شوارع مدينة خالية، حيث يجد شخص، يُدعى أحمد، نفسه تائهًا في إحدى الليالي بين مساعدة فتاة
يذكر أن فيلم "لا أحد هناك"، بطولة كل من: سلمى حسن، رشا مجدي، أسامة جاويش، شذى محرم، هايدي قوسة، عمرو حسني، تأليف وإخراج أحمد مجدي.
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