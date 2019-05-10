كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض مسلسل "كلبش 3" على ON E والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة ON E مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

خلال الجزء الثالث يتقدّم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.