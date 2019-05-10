كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. محمد رجب يعتمد على الألغاز في "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتمد النجم محمد رجب "نوح"، على تقديم العديد من الألغاز خلال مسلسله الجديد "علامة استفهام"، خلال حلقات المسلسل.

حيث يصر نوح، والذي يجسد دوره محمد رجب على التأكيد بأنه قتل دكتور طارق والذي يجسد دوره إدوارد هذا ما شهده الحلقة الرابعة من مسلسل علامة استفهام.

فهذه الحلقة كانت مليئة بالألغاز، حيث يحاول سامح والذي يجسد دوره هيثم أحمد زكي في البحث عن الحقيقة ولكن يطلب منه نوح عدم التخلي عنه بعد أن اعترف بالقتل.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من بطولة "محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون".