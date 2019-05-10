كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن مي عز الدين بعد اتهامها بتزوير أوراق رسمية في "البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت "شويكار" والتى تجسدها الفنانة بوسى، ضمن أحداث مسلسل البرنسيسة بيسة مع "بيسة" مى عز الدين، على عدم هدمها المدرسة المقامة فوق قطعة الأرض التى تملكها الآخيرة، مقابل إعطاء "شويكار" لها إيجارها شهريا.

بدأت أحداث حلقة اليوم من البرنسيسة بيسة بمحاولة هدم "بيسة" للمدرسة، بعدما رفضت "شويكار" إعطائها أرضها، بل وأبلغت الشرطة عنها، بتهمه تزويير أوراق ملكية الأرض، إلا أن الشرطة أفرجت عنها بعدما اتضح أن ورقها صحيح، بعدها قررت "شويكار" الاتفاق مع "بيسة" على تأجير قطعة الأرض لها مقابل المال.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.