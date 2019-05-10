أحمد سعد بالفيديو: لم أخن سمية خشاب مع ريم بارودي وطلقتها لأنّها خدعتني

أكّد المطرب الشعبي أحمد سعد أنّه تزوّج ريم البارودي 6 أيام فقط، وأنّه هو من طلّق سميّة الخشاب، نافياً أن يكون قد خانها مع ريم.

وقالت إنّه طلقها لأنه خدعته، ونفى أن تكون هي قد تقدّمت بطلب خلع.

وقال الفنان أحمد سعد في برنامج شيخ الحارة: الست اللي اتجوزت لو يوم واحد وتطلع تتكلم عن جوزها تبقي مش تمام، وهذا ضد الدين والشرع والأخلاق، وأنا مش موجود علشان أتكلم عن حد وإنما لتوضيح حقيقة ما حدث لجمهوري الكبير.

وتابع: أنا زعلان قوي لما الناس تكون كويسه معايا وبيقولوا عليا حب العمر وأحلى كلام في الدنيا وينزلوا صور وبعدين يتكلموا وحش حقيقي اللي تعمل كده تبقي مش كويسه.

وأضاف: سميه كانت بتسأل كل الناس هو طلقنى ليه أنا طلقتها غيابي من غير ماتعرف، وهي ولا كانت رافعه عليا قضية خلع ولا حاجه، وإزاى بتقول أنها كانت رافعة عليا قضية من 6 شهور، أحنا كنا مع بعض في العراق قبل شهر من تطليقي لها وكانت لسة بتقول عني حب العمر آه كان فيه خلافات ولكن مارفعتش قضية طلاق، وأسباب الطلاق مش حابب اتكلم عليها بس باختصار هي ضحكت عليا.

وأكد أن سمية الخشاب لم تكن تعرف أنه سيطلقها وقال: لو علمت بالطلاق أو طلبته كنت طلقتها حضورى، وانا عمري ما أعيش مع واحدة يوم بعد ما تطلب الطلاق، ما استحملهاش على نفسي، أنا امنت لها وكنت محتاج لها في الفترة دي وهي كانت أمينة على فلوسي وعلى حاجتي.

وتابع قائلا: انه كان يعمل بصورة جيدة في حفلات بمحافظات مصر، وعندما يعود إلي المنزل يترك لها أرباحه كأمانة، ونصحته لاحقا بشراء منزل، وطلب منها أن تكتب كل شيء باسمها لأنها من سيتولى مهمة متابعة تسديد الأقساط خاصة وأنه لا يملك أية حسابات بالبنوك ولا يملك دفتر الشيكات اللازم لشراء البيت بالتقسيط، وعندما يطلب منها نقل الملكية تقوم بالإجراءات المطلوبة، خاصة وانه دفع المقدمة و10 أقساط تساوي مبلغا ضخما، ولكن عندما طلب منها البدء باجراءات نقل الملكية رفضت وقالت لي أديك حقها، وعرضت عليا ربع قيمتها رغم أن الشقة قيمتها زادت خلال العام.

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من جهة ثانية، أشار أحمد سعد أنه تزوج من الفنانة ريم البارودي 6 أيام فقط. وعن الرسائل المتبادلة بينهما بعد زواجه من سمية الخشاب، قال إنها كانت متبادلة وإن ريم أرسلت له عدة محادثات مكتوبة وصوتية بنفس الفترة، وابدى استعداده للكشف عن محتواها علنا، لأنها لم تكن رسائل غرامية وإنما مجرد فضفضة.

وأضاف سعد: أنه لا يعتبر هذه الرسائل بينه وبين ريم خيانة لسمية الخشاب مؤكداً أنه لا يعرف الخيانة أبداً، وقال إنه يومها كان على خلاف مع سمية، وعندما تصالح معها أخبرها بالرسائل قبل أن تظهر ريم على التلفزيون في مقابلة تحدّثت فيها بنفسها عن رسائل سعد لها.