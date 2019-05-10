بسبب هاني رمزي.. شاهدوا صابرين تبكي وتصرخ وتعيش خوف كبير

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 03:57 مساءً - عاشت الممثلة المصرية ​صابرين​ دقائق من الخوف بشكل كبير بسبب زميلها الممثل المصري ​هاني رمزي​ الذي اوقعها بمقلب جديد من برنامجه “​هاني في الألغام​”.

صابرين وبفعل المقلب خافت بشكل كبير وبدأت تصرخ بشكل هيستيري من سرعة السيارة التي تنطلق داخل الكثبان الرملية في الصحراء الغربية وسط الألغام، كما انهمرت دموع صابرين في الحلقة وقامت بالدعاء على ال​إعلام​ية بوسي شلبي، التي خدعتها واستقدمتها بالاتفاق مع هاني رمزي للوقوع في المقلب، وأعلنت قطع علاقتها بها.

وقامت صابرين بالطلب من سائق السيارة التوقف الا انه لم يستجب لها حتى اكتشفت ان ما يحصل مجرد مقلب من هاني رمزي.