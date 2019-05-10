كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 03:57 مساءً - عاشت الممثلة المصرية صابرين دقائق من الخوف بشكل كبير بسبب زميلها الممثل المصري هاني رمزي الذي اوقعها بمقلب جديد من برنامجه “هاني في الألغام”.
صابرين وبفعل المقلب خافت بشكل كبير وبدأت تصرخ بشكل هيستيري من سرعة السيارة التي تنطلق داخل الكثبان الرملية في الصحراء الغربية وسط الألغام، كما انهمرت دموع صابرين في الحلقة وقامت بالدعاء على الإعلامية بوسي شلبي، التي خدعتها واستقدمتها بالاتفاق مع هاني رمزي للوقوع في المقلب، وأعلنت قطع علاقتها بها.
وقامت صابرين بالطلب من سائق السيارة التوقف الا انه لم يستجب لها حتى اكتشفت ان ما يحصل مجرد مقلب من هاني رمزي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب هاني رمزي.. شاهدوا صابرين تبكي وتصرخ وتعيش خوف كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.