شاهدوا سمية الخشاب لأحمد سعد: “الأسد لا يرد على الكلاب”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 03:57 مساءً - بعدما كشف تفاصيل انفصالهما واشار الى انها سرقته، ردت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ على الفنان ​أحمد سعد​، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها بالتالي:

“قل ماشئت في مسبه عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب لست عديمة الجواب ولكن الاسد لايرد على الكلاب”.

يذكر ان أحمد سعد قال عن الخشاب: “سمية الخشاب سرقت مني لحن أغنية (قلبي يا ناس) ونسبته لنفسها، وذلك مستغلة فترة خلاف بيننا، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم (سوكا)”.