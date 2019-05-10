شاهدوا معاناة غادة عبدالرازق: والدتي فقدت بصرها بعد رؤيتها لجثة اخي

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2019 03:57 مساءً - تشارك الممثلة المصرية غادة عبد الرازق هذا العام في مسلسل (حدوتة مرة) الذي نال نسبة مشاهدة عالية منذ الحلقة الأولى ولا يزال يتصدر، رغم الحزن ومشاهد البكاء والتراجيديا.

يبدو أن المشاهد العربي لم يمل من البكاء والدموع.

من يرى صور غادة عبد الرازق يعتقد أنها سعيدة، غير مبالية، تعيش حياة رفاهية خالية من الهموم والذكريات الحزينة، كل هذه الأفكار تلاشت حين حلّت ضيفة على برنامج Makeup Forever، وتحدّثت بألم عن معاناتها حين توفي والدها وكانت لا تتعدى الثانية عشرة.

غصّت غادة عبد الرازق وروت خبرية وفاة شقيقها في بلاد الإغتراب وكيف فقدت والدتها نظرها بعد رؤيتها لجثة ابنها هامدة.

هذه الأخبار ليست قصة تلعبها غادة، بل الحياة لعبت بها وقتلت شقيقها وأعمت أمها ومات والدها، وبقيت صامدة تحارب، وتحفر في الصخر حتى وصلت للنجومية، أخطأت واعتذرت، وعاشت تقلبات كثيرة لكنها انتصرت في النهاية.