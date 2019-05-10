ما سرُّ التعاون بين نادين نسيب نجيم وإنجي جمّال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عبر "إنستغرام"، يتضمّن الإعلان الترويجي الخاص بمجموعة جديدة من "ابراهيم القرشي" للعود والعطور، والتي من المقرّر أن تُطلقها قريبًا.
الإعلان الترويجي من إخراج إنجي الجمّال، وهي المخرجة التي نجحت بكليبات الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرًا من خلال عدة أغانٍ أهمها "إلى كل اللي بيحبوني"، و "كرهني"، و "عكس اللي شايفينها".
أمّا عن إطلالة نجيم، فقد نسّقت خبيرة المظهر جوني متى إطلالتها، ونفّذ كل من داني كامل وفيكتوريا كيروز مكياجها وتسريحتها الرائعين.
يُشار إلى أن نجيم تخوض السباق الرمضاني عبر مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب كل من النجم قصي الخولي والنجم معتصم النهار.
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