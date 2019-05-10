شكرا لقرائتكم اقتحام مع البودي جارد لموقع صدى البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحم المنتج السينمائي أحمد السبكي مقر موقع "صدى البلد" الإلكتروني، صحبة بودي جارد، ظنا منه أنه مقر قناة "صدى البلد الفضائية" وذلك بسبب خلاف بين المنتج والفضائية حول بث مسلسل رمضاني.

وكشفت التحقيقات الأولية عن إقدام المنتج السينمائي أحمد السبكي على اقتحام المقر الإلكتروني في شارع البطل أحمد عبد العزيز، بالمهندسين في الجيزة، رفقة 11 بودي جارد، وقاموا بالاعتداء على الصحافيين، وتحطيم عدد من الأجهزة، ليكتشف لاحقا أنه لم يقتحم مقر قناة "صدى البلد" الفضائية وإنما موقع "صدى البلد" الإلكتروني الإخباري.

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وحرر صحافيون ومسؤولون بموقع "صدى البلد الإخبارى" محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقى، سجلوا فيه تفاصيل واقعة الاقتحام، والأضرار الجسدية التي تعرضوا لها علي يد البودي جارد، كما حرر المنتج محضرا آخر ضد مسؤولي الموقع، تبادل خلاله الاتهامات معهم.

وقد تنامت الخلافات بين المنتج أحمد السبكي وقناة "صدى البلد" الفضائية بسبب بثها لمسلسل "سوبر ميترو" من بطولة الفنانة إيمي سمير غانم ووالدها سمير غانم.

يذكر أن المسلسل الذي يبث في رمضان يشارك في بطولته أيضا كل من حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.