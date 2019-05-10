ساموزين مصمّم أزياء شهير في "بدل الحدوتة 3"

يظهر الفنان ساموزين في أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسّد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء، خلال الأحداث في القصة الثالثة من المسلسل.

وصوّر ساموزين مشاهده الأيام الماضية في أحد فنادق مصر الجديدة، وجمعت المشاهد بينه وبين دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وسمير غانم، في حين بدأ مخرج العمل خالد الحلفاوي في مونتاج ومكساج الحلقات من المسلسل، وهو إنتاج "سينرجي" وهشام جمال، ومن المقرر أن يُعرض بشكل حصري على قنوات الـCBC.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدّم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تُعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في المسلسل كل من سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي.

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