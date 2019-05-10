غدا فيلم السيرة الذاتية "All Is True" عن وليام شكسبير الجمعة

كشفت شركة "سوني" عن أول "تريلر" لفيلم All Is True المنتظر طرحه الجمعة في دور العرض حول العالم، والذي يدور في إطار سيرة ذاتية ودراما.
فيلم All Is True من بطولة كينيث براناج، لوليتا تشاكرابارتي، جاك كولجريف هيرست، دوج كولينغ، اليانور دي روهان، جودي دينش، فيل دونستر، فريا دوركان، فلورا ايستون، سام اليس، ومن إخراج كينيث براناغ، وتأليف بن التون، ويدور حول نظرة على الأيام الأخيرة في حياة الكاتب المسرحي الشهير وليام شكسبير.
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