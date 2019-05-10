محمد نجاتي يكشف أسباب تفاعل المشاهدين مع "ابن أصول" و"علامة استفهام"

أعرب الفنان محمد نجاتي، عن سعادته لتلقيه ردود فعل إيجابية حول المسلسلين "ابن أصول" و"علامة استفهام"، الذين يشارك فيهما خلال الموسم الرمضاني الحالي. وقال نجاتي "رغم أن الموسم لا يزال طويلاً ولم يشاهد الجمهور سوي حلقتين فقط إلا أنني سعيد بسبب ردود الفعل الإيجابية حول العملين الذي أشارك فيهما هذا الموسم، سواء كان ذلك بخصوص (ابن اصول) أو (علامة استفهام)". وأوضح، في تصريحات لمصادر إعلامية مصرية، أن "المسلسل الأول يدور فى إطار إجتماعي حافل بالمواقف الكوميدية بجانب غموض يسيطر علي أحداثه، ما جعله مناسبا لكل أفراد العائلة مثلما ظهر فى التعليقات التي أسعدتني إلى حد كبير، بينما "علامة استفهام" مختلف للغاية وشد الناس منذ عرض الحلقة الأولي لأحداث المسلسل الذى يحفل بالكثير من المفاجآت". يلعب نجاتي دور ضابط شرطة فى "علامة استفهام" يحاول فك شفرات العديد من الألغاز، بينما يلعب دور أخو حمادة هلال في مسلسل "ابن اصول"، وأكد نجاتى أن هناك مفاجآت كثيرة ستظهر خلال الحلقات القادمة فى العملين.

قد يهمك أيضاً :