شريف مدكور يستقبل زوَّاره بحالة جيدة عقب نجاح عمليته الجراحية

استقرت الحالة الصحية للإعلامي المصري شريف مدكور، بعدما أجرى عملية استئصال سرطان القولون، وحرص مدكور على استقبال زوّاره الذين يتوافدوا على مستشفى دار الشفاء فى العباسية التي يمكث فيها، من أجل الاطمئنان عليه بعدما نبه على إدارة المستشفى بضرورة السماح للقادمين لزيارته من أجل رؤيته.

ومن المفترض أن يخرج شريف من المستشفى خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير خاصة مع استقرار حالته الصحية إلى حد كبير بعدما بات يمشى في غرفته خاصة وتحسنت الحالة النفسية لديه بسبب ثقته وإيمانه فى التعافى من المرض فى أقرب وقت.

قد يهمك ايضاً:

شريف مدكور يوضح سبب خلافه مع المطربة شيرين عبد الوهاب

شريف مدكور يفاجئ جمهوره ويحلق شعره تضامنًا مع مرضى السرطان