أمير كرارة ينتهي من فيلم "كازابلانكا" بعد 26 ساعة تصوير

انتهى النجم أمير كرارة من تصوير فيلمه الجديد "كازابلانكا" بعد تصوير 26 ساعة، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، بعدما صوّر أحداثه في 9 أسابيع متواصلين تزامنًا مع تصوير مسلسله "كلبش3"، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" بمشاركة وليد منصور

وكانت شركة سينرجي طرحت البرومو الدعائي الأول لفيلم "كازابلانكا"، والذي احتوى على العديد من عوامل الجذب، حيث ظهر نجم العمل أمير كرارة في مشاهد أكشن عدة بين البر والبحر تم تنفيذها بحرفية، فضلا عن الشكل الجديد الذي ظهر به النجم الأردني إياد نصار، والمتوقع أن يكون الفيلم نقطة تحول في مشواره الفني، بالإضافة إلى التواجد الجيد من حيث الأداء والظهور المميز للفنان عمرو عبد الجليل في المشاهد القليلة التي ظهر فيها عبر البرومو، وكذلك غادة عادل ومحمود البزاوي.

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وشهد البرومو أيضا تواجد النجم التركي خالد أرغنتش، بطل المسلسل الشهير "حريم السلطان"، فضلا عن الظهور الخاص للنجم الكوميدي أحمد فهمي بالبرومو، وبمجرد طرحه حاز على عشرات الآلاف من نسب المشاهدة والإعجاب.

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يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، إياد نصار، وعمرو عبد الجليل وغادة عادل لبلبة، ومحمود البزاوي، والفنان الصاعد أحمد داش، تأليف هشام هلال.

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