شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث ومينا مسعود يروجون لفيلمهما الجديد Aladdin فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم فيلم الرسوم المتحركة Aladdin، على حضور الحفل الافتتاحى الأول لفيلمهما الجديد المقرر طرحه فى 24 مايو الجارى بدور العرض العالمية.

وظهر كلاً من الممثل العالمى ويل سميث والممثل الكندى ذات الاصول المصرية مينا مسعود و والنجمة نعومى سكوت فى الحفل الافتتاحى للفيلم فى لندن أمس، بمشاركة الكثير من ابطال الفيلم وطاقم العمل ضمن آليه الترويج.





وفى سياق متصل، أصدر الفنان الإنجليزى زين مالك أغنية A Whole New World لفيلم Aladdin بصحبه جيفايا وارد، أمس، قبل عرض الفيلم نهاية الشهر الجارى.

وفى تصريحات مسبقة لبطل الفيلم مينا مسعود، أكد على سعادته بتقديم هذه الشخصية، والتى تعد مهمة بالنسبة للعرب عامة والمصريين خاصة، حيث إنه مصرى الجنسية"، مضيفاً "لم أشعر بالخوف حيث إننى أعلم جيدا أن الشركة قامت بالبحث كثيرا للقيام بالدور، بعد اختياره من ضمن 200 مرشح تقدموا لأداء الدور فى خلال 6 أشهر، بعد أصرار مخرج الفيلم على منح الدور لممثل هندى أو عربى، أو حتى يحمل ملامح عربية، بسبب الدور الذى يجمع بين التمثيل والغناء والرقص معا.

Advertisements





وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.