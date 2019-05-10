فن ومشاهير

السيناريست فيصل ندا يجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع السيناريست الكبير فيصل ندا إلى جراحة في القدم بأحد مستشفيات القاهرة.

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ويعد السيناريست فيصل ندا من أهم الأسماء في عالم الكتابة، وصاحب مجموعة من التجارب الهامة سواء المسرحية منها "المتزوجون"، "أهلا يا دكتور" و"صفقة بمليون دولار"، أو السينمائية منها "يارب ولد"، "الوفاء العظيم" و"جبروت امرأة"، وفيلم "أشغال شاقة"، و"داعاً للعزوبية" وغيرها من الأفلام.

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