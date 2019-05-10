تعرف على تكلفة فستان بريانكا شوبرا بـ Met Gala

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أذهلت الممثلة بريانكا شوبرا جوناس الجميع بزيها الرائع في حفل Met Gala لعام 2019 مع زوجها نيك جوناس، حيث ارتدت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا ثوبًا فضيًا من ديور، مع حذاء من جيمي تشو يشفي، وأكملت “أناقتها بطاقم مجوهرات شوبارد.

تفصيل فستان بريانكا المُصًمم حسب الطلب، تكلف ما يقرب من 65 ألف دولار أمريكي، وهو ما يزيد عن مليون جنيه مصري، بحسب Vogue، واستغرق الأمر في صنعه نحو 1500 ساعة!

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بالإضافة إلى ذلك، كانت بريانكا قد اختارت العديد من جواهر شوبارد منها 88.82 قيراط من أحجار الياقوت الوردي، 3.80 قيراط من الألماس، 0.38 قيراط من الألماس الموضوعة في الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، من بين جواهر أخرى، بحسب تقارير Forbes.

بصرف النظر عن كل ذلك، اختارت بريانكا أيضًا قلادة ثلاثية من مجموعة “Happy Diamonds Collections” وكانت الأساور الموجودة على ذراعها، والتي كان أحدها يحتوي على 16.45 قيراطًا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، من مجموعة Haute Joaillerie Collection.

عندما سُئلت عن ظهور بريانكا الثالث في حفل Met Gala لعام 2019، في تفاعل إعلامي، قالت والدتها مادو شوبرا، ” لو كانت أمامي لكنت عانقتها، بدت جميلة ورائعة)”.