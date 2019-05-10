الفنان الهندي أيوشمان خورانا يتحول إلى «شاذ» في Shubh Mangal Zyada

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
بعد النجاح المذهل الذي حققه الجزء الأول من فيلم Subh Magal Savdhan الذي عُرض على الشاشات في عام 2017، عاد الممثل أيوشمان خورانا بجزء جديد وجريء من ذات العمل.
تدور قصة الجزء الأول حول رجل لعوب يصاب بضعف الانتصاب، ويواصل الجزء الثاني موضوعه الأكثر جرأة، ويتحدث عن رجل مثلي الجنس، وبحسب التقارير، من المقرر أن يصدر الفيلم في أوائل العام المقبل.
وفقًا لمنتج الفيلم أنان راي Anand L Rai، المعروف باختياره المتنوع للأفلام، مع نجاح Subh Mangal Savdhan، فإنهم يهدفون إلى تشجيع الجميع على التعامل مع الموضوعات المحظورة.
وأضاف المنتج بحسب موقع indiatoday: “نأمل راي أن يستمتع الجمهور بهذا الفيلم تمامًا مثلما استمتعوا بجزءه الأول”، كما كشف أيوشمان أن قصة الفيلم جميلة وسوف تمس العديد من القلوب تاركة ابتسامة على وجوههم.
وفقًا لممثل Andhadhun، يحتوي هذا الفيلم على سيناريو رائع يتعامل بحساسية مع موضوع الشذوذ الجنسي والمشاكل التي يواجهها الشخص المثلي.
يذكر أن معظم أفلام أيوشمان تعاملت مع موضوعات محرمة ولن يكون فيلمه الجديد Subh Magal Savdhan مختلفًا، والى جانب ذلك الممثل سيشاهد أيضا في فيلم Dream Girl.
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