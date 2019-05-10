بيركان سوكولو يقع في غرام لوحة من النظرة الأولى ويشتريها بمبلغ ضخم.. شاهدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت لوحة مرسومة اعجاب النجم التركي بيركان سوكولو في إحدى معارض الفن التشكيلي، حتى أنه قرر شرائها على الفور على الرغم من ارتفاع سعرها.

اللوحة بعنوان “أحبك يا أمي”، وفيها تظهر سيدة بسيطة تحمل طفلها، وقد اشتراها بيركان مقابل 12 ألف ليرة تركية، وعنها قال النجم التركي: “أنا كجميع الأبناء أدين لأمي بالكثير من الأشياء، وقد اثرت بي هذه اللوحة منذ النظرة الأولى، وقررت شرائها فوراً”.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «وجهاً لوجه» آخر أعمال بيركان سوكولو، حيث شارك في بطولته أمام سينيم كوبال.

على الجانب الشخصي، انفصل بيركان سوكولو عن الفنانة التركية ديلان دينيز بعد مرور 3 أشهر فقط على علاقتهما، وعن سبب انفصالهما قال النجم التركي: “لا أريد الحديث عن حياتي الخاصة، أرجو أن تقبلوا ذلك بتفهم، وأشكركم”، مضيفاً: “لكن ما أستطيع أن أقوله لكم أننا انفصلنا أنا وديلان بكل حب واحترام”.

يُذكر أن بيركان سوكولو سبق وارتبط بالفنانة التركية بيراك توزوناتاش الشهيرة بـ«السلطانة ميهرونيسا» في مسلسل «حريم السلطان»، كما له تجربة زواج من الفنانة التركية اسلي أنفر التي انفصل عنها عام 2015 بعد 3 سنوات زواج لم تثمر عن أطفال.