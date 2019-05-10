ديبيكا بادوكون في حالة ثمالة بحفل «MET Gala».. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون، التي ظهرت بإطلالة موحية في حفل MET Gala يوم الاثنين 6 مايو، تعثرت بفستانها بينما كانت تحتسي بعض النبيذ في بهو الفندق.

يظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت، نجمة “باجيرو ماستاني” وهي تتنقل في ردهة الفندق حيث يساعدها عدد قليل من الأشخاص في ضبط ملابسها، لكنها تستعيد السيطرة وتتجنب السقوط، كما شاركت ديبيكا أيضًا مقطع فيديو شوهدت فيه وهي تحاول ارتداء ثوب من تصميم زاكاري إي بوسن للمروة الأولى وهو مصمم أزياء أمريكي

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وبالاضافة إلى ذلك نشرت الصفحة الرسمية لمجلة Vogue India مقطع فيديو يعرض تجربة ملابس ديبيكا، ويظهر فيه امرأتان تكشفان عن فستان ديبيكا وهي تتجه نحو الكاميرا - مرتدية الثوب الوردي، وهي تقول: ” وصلنا من الهند، لذلك، نقوم بالأمر في غاية السرعة، لأننا على بعد أقل من 24 ساعة من MET Gala 2019 وهذه هي المرة الأولى التي أحاول فيها ارتداء الزي “.

هذه هي رحلة ديبيكا الثالثة في حضور حفل MET Gala الخاصة بالموضة والأزياء المرموق، ظهرت لأول مرة في حفل في عام 2017 في فستان أبيض بسيط من تومي هيلفيغر. في العام الماضي، فاجأت الجمهور في ثوب برابال غورونغ الأحمر الأنيق.