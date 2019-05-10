هريثيك روشان يغير موعد إطلاق «Super 30»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك الممثل الهندي هريثيك روشان تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، أعلن فيها تأجيل تاريخ إطلاق فيلمه Super 30.

وجاء القرار بعد أن فوجيء هريثيك بإعلان الموعد الجديد لعرض فيلم كانجانا رانوت Mental Hai Kya في 26 يوليو وهو ذاته الذي اتخذه روشان موعدًا لإطلاق فيلمه، حيث قال الممثل إنه يريد أن ينقذ نفسه من العنف العقلي السام ومن ثم اتخذ القرار.

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مؤخرًا، أعلن صناع Mental Hai Kya أن فيلمهم لن يتم عرضه في 24 يونيو، بل في 26 يوليو، وبمجرد تغيير تاريخ إصدار MHK، كانت هناك تقارير تفيد بأن كانجانا تتحرش مرة أخرى بفيلم هريثيك، ففي وقت سابق، صدر فيلمها Manikarnika في 25 يناير، وهو أول موعد لإصدار Super 30.

قال الممثل في بيانه: ” حتى لا يتم تدنيس فيلمي في سيرك إعلامي آخر، قررت تغيير تاريخ إطلاق فيلمي SUPER 30 من أجل إنقاذ نفسي من الصدمة الشخصية والعنف العقلي السام الذي قد يسببه هذا الأمر، وعلى الرغم من أن الفيلم جاهز، فقد طلبت من منتجي التأجيل والإعلان عن موعد مناسب في أقرب وقت بقدر الإمكان”.

يتناول فيلم Super 30 السيرة الذاتية لأحد أشهر العلماء الهنود وعالم الرياضيات اناند كومار، وكان من المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في نوفمبر من العام الماضي.