أمير كرارة: لم أحصل على أجري من «حرب كرموز».. وهذا سبب غضبي من محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري أمير كرارة عن صلته بأصدقائه في الوسط الفني، وعن الفنانين الذين يتمنى العمل معهم.

أمير كرارة أكد أنه يتمنى العمل مع الفنانة نيللي كريم، واعتبرها صديقة مقربة إليه، ووصفها بأنها موهوبة جدا، وناجحة في كل الوطن العربي.

الفنان المصري قال إن الفنانة نادين نسيب نجيم موهوبة ولكنها تحتاج إلى وقت طويل لتثبت قدمها بين الجمهور المصري، وخاصة أنها لا تتقن اللهجة المصرية.

أمير قال إنه يحب كثيرا الفنان ظافر عابدين، لأنه موهوب ومجتهد، واستطاع ان يحقق نجاحات كثيرة، وأيضا عبر عن إعجابه بأعمال الفنان إياد نصار.

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الفنان المصري قال إنه حتى الآن لم يحصل على أجره كاملا نظير بطولته لفيلم «حرب كرموز»، وينتظر أن يحصل على بقية أجره والذي لن يتركه بكل الأحوال.

أمير رفع عن السبكي تهمة إفساد الذوق العام، ولكنه أكد أنه لا يستطيع ان يشاهد فيلم «حلاوة روح»، وأنه ليس من أعماله المفضلة.

الفنان المصري تحدث أيضا عن علاقته بالفنان محمد رمضان، وقال إنه غضب منه عندما استقبله في برنامج «سهرانين»، وكان ينادي عليه بـ «الموهوب»، رغم أن كرارة من أول الحلقة كان يقول له «أخي محمد وصاحبي».

كرارة اكد أنه لا يستطيع أن يقول على نفسه نمبر وان، وعندما حقق مسلسل «كلبش» الرقم الأول، فان ذلك معناه أن المسلسل هو رقم واحد وليس أمير كرارة.

أمير أشار خلال لقائه مع «عايشة شو» إنه لا يجد عيبا من أن يقول رمضان على نفسه نمبر وان، وذلك في مطلق الأحوال يدل على الموهبة والطموح.