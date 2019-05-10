حلا شيحة تشاهد أول أعمالها بعد اعتزال طويل.. صورة مسربة من شقيقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت رشا شيحة، شقيقة الفنانة المصرية حلا شيحة، صورة جديدة لشقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

حلا شيحة ظهرت في الصورة بتعبير المترقب، وهي تشاهد نفسها في أول ظهور لها على الشاشة بعد اعتزال، وعلقت رشا وكتبت: «دي حلولة وهي بتشوف أول ظهور ليها في مسلسل زلزال يارب كل الخير والسعادة يا أحلى قلب».

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جمهور الفنانة حلا شيحة ومتابعي شقيقتها رشا أشادوا بأدائها في مسلسل «زلزال»، وأكد الفانز أن موهبتها الفنية مازالت كما هي، وتغزلوا فيها من خلال سيل من التعليقات.

مسلسل «زلزال»، يتم عرضه في شهر رمضان بطولة الفنان محمد رمضان، نسرين أمين، حلا شيحة، ماجد المصري، ومنى عبدالغني.

حلا شيحة اعتزلت الفن في عام 2007، وارتدت الحجاب، ثم النقاب، وتزوجت من كندي مسلم، وظلت غائبة عن الشاشة لسنوات، حتى قررت أن تخلع الحجاب، لتعود للفن.

عدد كبير من جمهور حلا غضب منها بسبب تخليها عن الحجاب، ولكن حلا اعتبرت أن ذلك أمر شخصي، كما أعلنت الفنانة مؤخرا انفصالها عن زوجها الكندي ووالد أبنائها.