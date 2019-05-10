أحمد سعد: تحدثت إلى ريم البارودي قبل طلاقي من سمية وهذه رسالتي لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكد الفنان المصري أحمد سعد أن طليقته الفنانة سمية الخشاب لم تستغل ريم البارودي للوصول إليه.

سعد قال إن سمية اتصلت بريم لتأخذ رقمه منها لتقديم تتر لمسلسلها، وفي هذا التوقيت، كان هو بالفعل منفصل عن ريم البارودي.

أحمد سعد كشف أنه تزوج الفنانة ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط، ووقتها طلبت منه الطلاق وأكدت انها لن تستطيع أن تكمل حياتها معه فقال لها المثل، ثم تم الطلاق، بعد أن تنازلت عن مؤخر صداقها.

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سعد أكد أنه يحتار في شخصية ريم فيراها في البرامج بشكل غير الذي يعرفه، وتساءل ما الذي جعلها تبكي عندما تزوج من سمية الخشاب، بينما لم تحاول أن تتمسك به عند الطلاق، قائلا: «لو بكيتي قدام المأذون كنت رجعتلك».

المطرب المصري كشف أنه تحدث إلى ريم قبل طلاقه من سمية وأثناء ترك الأخيرة بيت الزوجية، وكان الكلام عادي جدا، ولكنه لم يعدها بالزواج عند طلاقه من سمية الخشاب.

سعد نفى في نفس التوقيت أن يكون كلامه مع ريم خيانه لسمية، لافتا إلى أن سمية الخشاب غضبت منه جدا، وسببت له مشكلة عندما علمت بحديثه إلى ريم.

أحمد سعد قال إنه انخدع في طليقته سمية الخشاب، ولم يفهم السبب الذي جعلها مصممة على رؤية وثيقة طلاقه من ريم قبل الموافقة على الارتباط به.

سعد كشف أيضا أنه كان يراعي الله مع سمية، حيث أنه كان يعطيها المصروف الكامل اليومي الخاص بها، ولم يمنعها من العمل.