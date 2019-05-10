تكريم آن هاثاواي بنجمة في رصيف الفن بهوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثلة آن هاثاواي
حصلت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي على نجمة برصيف الشهرة والفن في هوليوود، وتقع نجمة هاثاواي في مقابل مدخل المسرح الصيني "تي سي إل" الذي يعد مقصدا سياحيا شهيرا في هوليوود وبالقرب من نجمة هاتي ماكدانيل وهي أول ممثلة سوداء تفوز بجائزة أوسكار.
وبدأت شهرة هاثاواي بعد تأديتها دور التلميذة الخجولة والخرقاء ميا ثيرموبوليس في فيلم "ذي بيرنسيس دايريز" عام 2001.
وشاركت في بطولة أفلام عدة أبرزها "بروكباك ماوتن" و"ذي ديفل ويرز برادا" و"أوشنز 8" وفازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في عام 2013 عن تجسيدها شخصية فانتين في "لي ميزيرابل".
وقالت هاثاواي (36 عاما): "تأثرت فعلا بهذا الأمر"، وشكرت "المعجبين الذين حضروا ومنحوني وقتهم والأشخاص الموجودين في حياتي منذ عقود".
ورافق الممثلة خلال الحفلة والداها وزوجها الممثل آدم شولمان والممثلة ريبل ويلسون التي شاركت مع هاثاواي في الفيلم الجديد "ذي هاسل" من إخراج كريس أديسون.
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