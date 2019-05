“لا أهتم” تجمع جاستن بيبر وإد شيران

طرح المغني جاستن بيبر ديو غنائي مع المغني إد شيران بعنوان “لا اهتم” اوI don’t care عبر جميع التطبيقات الموسيقية.

وكان “بيبر” قد شوّق الجمهور حول الأغنية خاصة بعدما اعلن منذ اسابيع عن التعاون بينه وبين إد شيران.

ويقول “شيران” في مطلع الاغنية:

I’m at a party I don’t wanna be at

And I don’t ever wear a suit and tie, yeah

Wonderin’ if I could sneak out the back

Nobody’s even lookin’ me in my eyes

Can you take my hand?

Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)

You know I love ya, did I ever tell ya?

You make it better like that

أما مقطع “بيبر”:

We at a party we don’t wanna be at

Tryna talk, but we can’t hear ourselves

Press your lips, I’d rather kiss ’em right back

With all these people all around

I’m crippled with anxiety

But I’m told it’s where we’re s’posed to be

You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind

And you make it better like that

وبعد طرح الأغنية بساعات، تصدرت المركز الأول عبر تطبيق “ايتيونز” في 20 دولة والمركز الثالث في الولايات المتحدة.