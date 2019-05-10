“لا أهتم” تجمع جاستن بيبر وإد شيران

May 10, 2019
طرح المغني جاستن بيبر ديو غنائي مع المغني إد شيران بعنوان “لا اهتم” اوI don’t care عبر جميع التطبيقات الموسيقية.
وكان “بيبر” قد شوّق الجمهور حول الأغنية خاصة بعدما اعلن منذ اسابيع عن التعاون بينه وبين إد شيران.
ويقول “شيران” في مطلع الاغنية:
I’m at a party I don’t wanna be at
And I don’t ever wear a suit and tie, yeah
Wonderin’ if I could sneak out the back
Nobody’s even lookin’ me in my eyes
Can you take my hand?
Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)
You know I love ya, did I ever tell ya?
You make it better like that
أما مقطع “بيبر”:
We at a party we don’t wanna be at
Tryna talk, but we can’t hear ourselves
Press your lips, I’d rather kiss ’em right back
With all these people all around
I’m crippled with anxiety
But I’m told it’s where we’re s’posed to be
You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind
And you make it better like that
وبعد طرح الأغنية بساعات، تصدرت المركز الأول عبر تطبيق “ايتيونز” في 20 دولة والمركز الثالث في الولايات المتحدة.
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