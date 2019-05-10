شارتان مختلفتان لمسلسل "الهيبة_الحصاد"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سجّل مسلسل "الهيبة_الحصاد" سابقة في شارات المسلسلات. حيث أنه أصبح العمل الأول الذي يعتمد شارتين مختلفتين لختامه وبدايته. وذلك بعد نجاح أغنية الشارة الأولى "مجبور" بصوت الفنان ناصيف زيتون، ونجاح أغنيته الثانية "أزمة ثقة في فترة زمنية متقاربة بينهما. الأمر الذي دفع الشركتين "الصبّاح" و"Music Is My Life" للاتفاق على وضع شارة "مجبور" في بداية الحلقات و"أزمة ثقة" في ختامها. ما يعني أن مسلسل الهيبة بجزئه الثالث أصبح بشارتين مختلفتين. Advertisements وعليه، لقد سجّل هذا العمل سابقة في عالم الدراما جاءت بسبب نجاح الأغنيتين بصوت "زيتون" وتفاعل المشاهدين معهما.



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