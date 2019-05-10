شذى حسون تزور مخيمات اللاجئين في أربيل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: زارت الفنانة شذى حسون مخيمات النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في العراق وتحديداً في أربيل. حيث نشرت صورةً لها من أمام مقر بعثة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. ووزعتها مع رابط التبرعات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقٍ جاء فيه: "أشكر مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أعطتني فرصة لزيارة أهلنا النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات أربيل العراق. المهمة كانت صعبة جدا بالأخص بعد ما رأيناه من معاناة وفقر وحزن في عيون الأطفال وأهاليهم وحرمانهم من أبسط الاحتياجات اليومية. شخصيا حاولت ان أرسم ابتسامة بسيطة في وجوه أطفالهم وأدعوكم لمساعدتهم عبر المنظمة من خلال التبرع عبر اللينك zakat.unhcr.org"

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