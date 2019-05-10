فيفي عبده تكشف حقيقة "فبركة" برنامج رامز جلال

علّقتْ الفنّانة والرّاقصة المصريّة، فيفي عبده، على الجدل المثار خلال الساعات الماضية، حول ظهورها في الحلقة الأولى من برنامج المقالب، "رامز في الشلال"، مع رامز جلال، بسبب تكرارها للشّتائم طوال المقلب، قائلة: "أمر طبيعي أنْ يخرج الإنسان عن شعوره في موقف ما، يتعرّض له، مثل الذي تعرّضت له في برنامج رامز جلال الجديد".

وأضافت: "معظم الشتائم التي خرجت مني، كانت بسبب قيام رامز جلال بالتحرش بي، وهذا أيضًا أمر طبيعي لأنني امرأة شرقية ولا أسمح بهذه التجاوزات"، وبشأن حقيقة المقلب، أم أنّه "مفبرك" مثلما يتردّد عن مقالب رامز جلال، قالت: "لم أكن أعلم بالمقلب، لذا هو ليس مفبركًا، أنا ذهبت لكي أصور الإعلان كما طُلب مني، وفوجئت بالأحداث التي وقعت حتى ظهر رامز في النهاية".

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يُذكرُ، أنّ برنامج "رامز في الشلال" استحوذ على اهتمام روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، حتى أصبح يتصدّر "تريند" على "تويتر" و"يوتيوب"، عقب عرض الحلقة الأولى منه، واستضافة فيفي عبده.

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